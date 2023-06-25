SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında gündemine Galatasaray'da beklediği süreyi bulamayan Yunus Akgün'ü aldı. Bordo-mavililerde bu transferin detayları belli oldu. TS SPOR HABERLERİ

Birçok pozisyon için arayışta olan Trabzonspor'un, Galatasaray forması giyen Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Haber 61'te yer alan haberde bordo mavili ekibin, Yunus Akgün için maliyet araştırması yaptığı, şartların oluşması halinde ise oyuncuyu kadrosuna katabileceği kaydedildi.

Galatasaray ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşında kanat oyuncusu, 2022-2023 sezonunda 28 resmi maçta 1 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.

Yunus Akgün, şu ana dek Türkiye Milli Futbol Takımı'nın da 5 kez formasını terletmiş ve 1 gol kaydetmişti.