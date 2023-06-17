Trabzonspor'da Djidi harekatı
Yönetim, 1.84 boyundaki stoperin menajeri ile ilk teması kurdu ve şartları sordu. Son derece hızlı, güçlü ve dengeli olan 30 yaşındaki savunmacı, tam bir top kapma uzmanı.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 17.06.2023- 06:40
NANTES'TA DA FORMA GİYDİ
Karadeniz devinin kurmayları, 1.84 boyundaki stoperin menajeri ile ilk teması kurdu ve şartları sordu. Torino ile 99 maça çıkan Djidji, fileleri 1 kez sarstı. Son derece hızlı, güçlü, dengeli olan tecrübeli futbolcu, tam bir top kapma uzmanı. Teknik direktör Bjelica'nın alınabileceği yönünde onay verdiği Fildişi Sahilli futbolcunun bonservisinin elinde olması Trabzonspor için büyük avantaj. Daha önce de Nantes takımında 11 kez forma giyen Koffi Djidji, tecrübesiyle Karadeniz devinin defansını toparlayacak bir isim olarak öne çıkıyor.