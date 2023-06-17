Trabzonspor'da Djidi harekatı

Yönetim, 1.84 boyundaki stoperin menajeri ile ilk teması kurdu ve şartları sordu. Son derece hızlı, güçlü ve dengeli olan 30 yaşındaki savunmacı, tam bir top kapma uzmanı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.06.2023- 06:40