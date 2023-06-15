Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Savunma hattını güçlendirmek için arayışlarını hızlandıran Trabzonspor'dan flaş bir hamle geldi. Bordo-mavililer, son olarak Starsbourg forması giyen ve kulübüyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılma kararı alan Alexander Djiku'yu gündemine aldı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan Fırtına, orta saha ve forvet transferlerinin ardından savunma için de arayışlarına başladı. Savunmanın merkezine en az bir futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, iki oyuncuyu radarına aldı. Karadeniz devinin ilk rotası Fransa olacak... Fotomaç'ın haberine göre; Strasbourg forması giyen Alexander Djiku için nabız yoklanacak. Bu sezon 31 maçta sahne alan 28 yaşındaki yıldız, 4 sezon önce 4.5 milyon euro bedelle transfer edilmişti. Ancak kontratı sona eren Ganalı, sözleşmesini uzatmadı. Boşa geçen yıldız oyuncu için menajeriyle temas kurulduğu ve maliyet araştırması yapıldığı bildirildi. Son derece etkili, ayaklarına hakim olan futbolcu için Fırtına çok istekli.

3 MEVKİDE GÖREV YAPIYOR

Stoperin yanı sıra sağ bek ve ön libero mevkilerinde de görev yapabilen Djiku, 20 kez Gana Milli Takımı'nın formasını terletti. Tam bir istikrar abidesi.