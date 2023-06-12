Fırtına bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Orsic için hamlelerine devam ediyor. Bir yandan 30 yaşındaki sol kanat ile görüşen, diğer taraftan da Southampton ile pazarlığa giren Trabzonspor, İngiliz kulübünün bonservis beklentisini şu ana kadar aşamadı. Fotomaç'ın haberine göre yönetimin, Hırvat futbolcu için yaptığı kiralama + satın alma opsiyonlu teklifine İngiliz ekibi "4 milyon euro'ya satarız" yanıtını verdi. Transfer bütçesi kısıtlı olan bordo-mavili kulüp fiyatta indirim talep etti. Görüşmeler tam gaz devam ediyor. Nenad Bjelica'nın devrede olması ve Orsic'in gelmek istemesi Karadeniz devinin transferde şansını iyice artırıyor.

YENİ NWAKAEME OLUR

Mislav Orsic tam bir çalım uzmanı. Oyun stili Nwakaeme'ye çok benziyor. 30 yaşındaki futbolcu Zagreb ile çıktığı 214 maçta 91 gol attı ve 40 asist yaptı. Southampton'da ise sadece 5 kez forma giydi.

İKİ AYAĞINA HAKİM

Orsic her iki ayağını da kullanabilen bir futbolcu olarak öne çıkıyor. Her iki kanatta ve forvette başarılı şekilde görev yapabilen 30 yaşındaki futbolcu, tam bir joker pozisyonunda.

4-3-3'E ÇOK UYGUN

Gelecek sezon 4-3-3 formasyonunu takıma adapte etmeyi planlayan Bjelica'nın bu nedenle kanat forvet istediği ve Orsic'in de bu beklentileri karşılayacak özelliklerde olduğu belirtildi. Yönetim, Southampton'u ikna etmeye çalışıyor