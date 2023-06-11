Trabzonspor'da Sebastian Mailat sesleri!
Trabzonspor yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında gündemine sürpriz bir ismi aldı. Kanat transferi için Orsic'in adı öne çıkarken listeye başka bir isim daha eklendi. İşte detaylar... TS SPOR HABERLERİ
Mehmet Cem Çakır| Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 11.06.2023- 11:42
Bordo-mavililer bir süredir kanat transferi için Orsic'i gündemine alırken arka planda da sürpriz bir ismi gündeminde tutuyor.
aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın özel haberine göre o ismin bu sezon Romanya'da Botasani formasıyla 27 maçta 10 gol, 2 asistle oynayan Sebastian Mailat olduğu öğrenildi.
Kulübüyle 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için bonservis bedelinin 750 bin Euro olduğu öğrenildi.
Mailat için Fransa'dan da ilgi olduğu biliniyor.
25 yaşındaki oyuncu Romanya'dan ayrılmaya sıcak bakıyor.