Trabzonspor'da Sebastian Mailat sesleri!

Trabzonspor yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında gündemine sürpriz bir ismi aldı. Kanat transferi için Orsic'in adı öne çıkarken listeye başka bir isim daha eklendi. İşte detaylar... TS SPOR HABERLERİ