SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da transferde sürpriz gelişme yaşandı. Bordo-mavililerin bir süredir gündeminde yer alan Petkovic konusunda transferin 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında bitmeye yakın olduğu iddia edildi.

Bruno Petkovic konusunda da görüşmelerin artık son aşamaya geldiği belirtildi. Fotomaç Gazetesi'nde yer alan haberde oyuncu ile el sıkışan bordo-mavililerin, kulübü Dinamo Zagreb ile de pazarlıkları bitirmek üzere olduğu kaydedildi. Trabzonspor, bu transferi 2 milyon euro'ya bitirmek üzere. Petkovic'in kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.