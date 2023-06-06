Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir'in konuğu olacak. Bordo-mavili ekip rakibini yenerek ligi 5. sırada tamamlamak istiyor. Başakşehir ise Fırtına'ya 3 puan vermemek ve sırasını korumanın hesaplarını yapıyor. İşte Trabzonspor - Başakşehir maçı öncesi iki takımın muhtemel 11'leri... | Trabzonspor haberleri

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında bugün Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Fotomaç'ın derlediği habere göre ligde Corendon Alanyaspor galibiyetiyle bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, İstanbul ekibini de mağlup ederek ligi 5. sırada bitirmeyi hedefliyor. Trabzonspor, ligde 35 maç sonunda 57 puanla 6. sırada bulunurken; Medipol Başakşehir ise 59 puanla 5. sırada yer alıyor.

7 EKSİK, 1 VEDA

Bordo-mavili takımda Gbamin, Uğurcan Çakır, Bartra, Gomez, Yusuf Yazıcı, Denswil ve Bakasetas'ın sakatlıkları bulunuyor. Gaziantep FK'den kiralık alınan Markovic ise ayrıldı. Karadeniz devinin, eksik oyuncular nedeniyle karşılaşmaya genç ve fazla forma şansı bulamayan oyunculardan kurulu bir kadroyla çıkması bekleniyor.

TREZEGUET BOŞ GEÇMEYECEK

28 maçta 11 gol atan ve 6 asist yaparak Trabzonspor'un en skorer ismi olan Mısırlı kanat, bugün de Fırtına'nın en büyük kozlarından biri. Son haftalarda F.Bahçe, Karagümrük (2) ve Alanya maçlarını boş geçmeyen Trezeguet, Başakşehir'i de boş geçmek istemiyor.

UMUT ÇOK FORMDA

Geçen yıl kiralık oynadığı Kasımpaşa'da 20 gole ulaşan ve Lorient'ten Karadeniz devine transfer olan Umut Bozok, son haftalarda çok formda. Giresun maçı sonrasında Alanyaspor filelerini de sarsan 26 yaşındaki forvet, bugün de görevinin başında.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

Başakşehir: Deniz Dilmen, Şener, Wu, Touba, Caner, Serdar, Berkay, Özcan, Deniz Türüç, B.Aydoğmuş, Keny, Figueiredo.

Trabzonspor: Taha Tepe, Hüseyin, Eren, Larsen, T. Altıkardeş, Siopis, Visca, Bardhi, Abdülkadir, Umut, Trezeguet.