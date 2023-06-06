Başakşehir - Trabzonspor maçı sonrası Nenad Bjelica konuştu
Başakşehir - Trabzonspor maçı sonrası Nenad Bjelica konuştu. İşte Hırvat hocanın mağlubiyetin ardından mücadeleyi değerlendirdiği o açıklamalar...
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 06.06.2023- 22:44 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023- 22:48
İşte Hırvat hocanın mağlubiyetin ardından mücadeleyi değerlendirdiği o açıklamalar...
Öncelikle Başakşehir'i tebrik ederim. Biz kendi adımıza iyi bir performans gösterdik. 13 eksikle sahaya çıktık. Genç oyuncularımızın performasından dolayı onlarla gururluyum.
Sezon başında kaybedildiği bir dönemde böylesi bir takımı devralmak klay değildi. Geldiğimiz günden bu yanan hedefimiz enerjiyi değiştirmek istedik bunu da ilk iki maç sonrsı yaptık diye düşünüyorum.