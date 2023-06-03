Trabzonspor - Alanyaspor maçında penaltı kararı!
Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Bordo-mavililerde Umut Bozok, Fatih Aksoy'un hareketinin ardından yerde kaldı ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu VAR'ın uyarasının ardından penaltı kararı verdi.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 03.06.2023- 19:39
Bordo-mavililerde Umut Bozok, Fatih Aksoy'un hareketinin ardından yerde kaldı ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu VAR'ın uyarasının ardından penaltı kararı verdi.
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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...