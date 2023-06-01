Trabzonspor, 35 yaşındaki Slovak orta sahası Marek Hamsik ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Bordo-mavili formamız ile bizlere yaşattığın mutluluk ve heyecanı hiçbir zaman unutmayacağız. Verdiğin emekler için sonsuz teşekkürler Grande" ifadeleri kullanıldı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Bordo-mavili formamız ile bizlere yaşattığın mutluluk ve heyecanı hiçbir zaman unutmayacağız.— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 1, 2023
Verdiğin emekler için sonsuz teşekkürler Grande ❤💙 pic.twitter.com/jtHlenpZwo