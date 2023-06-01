Trabzonspor, yıldız futbolcusu Marek Hamsik ile yollarını ayırdığını duyurdu. İşte bordo mavililerin sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, 35 yaşındaki Slovak orta sahası Marek Hamsik ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Bordo-mavili formamız ile bizlere yaşattığın mutluluk ve heyecanı hiçbir zaman unutmayacağız. Verdiğin emekler için sonsuz teşekkürler Grande" ifadeleri kullanıldı.

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