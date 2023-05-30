Trabzonspor'da Giresunspor karşılaşması öncesi Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez'in sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.

Trabzonspor'da Giresunspor karşılaşması öncesi Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez'in sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.



İŞTE O AÇIKLAMA:





Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbolcumuz Maxi Gomez'in yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sağ baldırda darbeye bağlı kanama ve ağrı tespit edilmiştir.Ayrıca futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün sol diz yan bağında zorlanma tespit edilmiştir. Tedavilerine devam edilen oyuncularımız sakatlıkları nedeniyle Bitexen Giresunspor maçı kadrosunda yer almamaktadır" dedi.

