Giresunspor ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında kozlarını paylaşacak. Düşme hattını yakından ilgilendiren müsabaka Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak. Trabzonspor'da 3 isim maçta süre alamayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Giresunspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Giresunspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Giresunspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Giresunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Trabzonspor maçı 30 Mayıs Salı günü saat 20:00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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240 GÜNDÜR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, Bitexen Giresunspor ile yapacağı karşılaşmayla 240 günlük deplasman galibiyeti hasretini sonlandırmaya çalışacak. En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra ligde oynadığı 10 dış saha maçında 2 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

SİFTAH PEŞİNDE

Karadeniz devi bu sezon seri galibiyet almakta zorlandı. Fırtına bugün 3 puan alarak sezonun ikinci yarısında ilk kez üst üste maç kazanmanın peşinde. Karadeniz ekibinde Denswil, Dorukhan Toköz ve Yusuf Yazıcı'nın sakatlıkları bulunuyor.

4 OYUNCU KART SINIRINDA

Fırtına'da Giresun maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kaleci Uğurcan Çakır, forvet Umut Bozok, stoper Bartra ile ön libero Siopis, bu akşamki maçta kart görmeleri halinde cumartesi günü Alanya maçında görev alamayacaklar.

Giresunspor - Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Sainz, Mejia, Görkem, Campuzano, Bajic, Serginho

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Batra, Arif, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Gomez