Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor deplasmanda bitexen Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili ekibin hedefi bu maçı kazanarak 10 maçlık deplasman hasretini dindirmek olacak. İşte Giresunspor-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, bu akşam deplasmanda ligde kalma mücadelesi veren komşusu Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak. Geçen hafta Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenerek moral bulan bordo-mavililer, Giresun'dan da üç puanla dönmek için kenetlendi. 51 puanla 6'ncı sırada yer alan ve kalan üç maçı kazanması halinde ligi ilk 5 içinde bitirme şansı bulunan Fırtına, Giresun'da kaza yaşamak istemiyor. Trabzonspor, ayrıca 34 puanla 16'ncı sırada yer alan rakibi karşısında 10 maçlık deplasman galibiyeti özlemini de gidermeyi hedefliyor.

240 gündür kazanamıyor

Trabzonspor, Bitexen Giresunspor ile yapacağı karşılaşmayla 240 günlük deplasman galibiyeti hasretini sonlandırmaya çalışacak. En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra ligde oynadığı 10 dış saha maçında 2 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

Siftah peşinde

Karadeniz devi bu sezon seri galibiyet almakta zorlandı. Fırtına bugün 3 puan alarak sezonun ikinci yarısında ilk kez üst üste maç kazanmanın peşinde. Karadeniz ekibinde Denswil, Dorukhan Toköz ve Yusuf Yazıcı'nın sakatlıkları bulunuyor.

4 oyuncu kart sınırında

Fırtına'da Giresun maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kaleci Uğurcan Çakır, forvet Umut Bozok, stoper Bartra ile ön libero Siopis, bu akşamki maçta kart görmeleri halinde cumartesi günü Alanya maçında görev alamayacaklar.

GİRESUNSPOR TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Sainz, Mejia, Görkem, Campuzano, Bajic, Serginho



Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Batra, Arif, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Gomez