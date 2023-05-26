Transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Trabzonspor, bu sezon Ankaragücü formasıyla fırtına gibi esen Ali Sowe'u gündemine aldı. İşte transferin detayları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Bu sezon santrforlardan beklediği seviyede katkı alamayan Trabzonspor, yeni sezon için bu bölgeye takviye yapmak adına çalışmalara başladı. Fotomaç'ın haberine göre, bordo-mavili ekibin, bu sezon Ankaragücü forması ile başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken Gambiyalı golcü Ali Sowe'yi gündemine aldığı öğrenildi. 28 yaşındaki oyuncu için maliyet araştırması yapmayı planlayan Trabzonspor'un, bonservisi Rostov'da olan Sowe için astronomik bir rakam ile karşılaşılmaması halinde resmi temaslara başlaması bekleniyor.

15 GOL ATTI

Bu sezon Ankaragücü'nde 33 resmi maça çıkan Sowe, 15 gol ve 4 asistlik performans sergilemiş durumda.

BONSERVİSİ ROSTOV'DA

Başkent ekibi Ankaragücü, Trabzonspor'un da radarına giren Sowe'yi sezon başında Rus temsilcisi Rostov'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Gambiyalı golcünün Rostov ile Haziran 2025'e dek sözleşmesi var.