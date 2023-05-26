Trabzonspor'dan Trabzon Kent Sempozyumu'na destek

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Mimar Mühendisler Odaları Birliğine bağlı yaklaşık 15 bin üyesi bulunan odaların başkanlarından oluşan Trabzon İl Koordinasyon Kurulu üyelerinin bordo-mavili kulübü ziyaret ettiği belirtildi.

Asbaşkan Zeyyat Kafkas, başkan yardımcısı Ali Haydar Gedikli ve yönetim kurulu üyesi Derviş Köz'ün yer aldığı görüşmede, Trabzon'un en önemli markası Trabzonspor'un da sempozyumda yer almasına karar verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kafkas, spor, sanat ve özellikle de futbol kenti Trabzon için Trabzonspor'un her alanda pozitif etki yapan bir güç olduğunu vurgulayarak, sempozyum için oluşturulacak yürütme kurulunda yer alıp gereken desteği vereceklerini kaydetti.