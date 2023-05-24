Trabzonspor'dan sürpriz sağ bek hamlesi

Trabzonspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında sağ bek için gündemine sürpriz bir ismi aldı. Bordo-mavililer, Portekiz'de Boavista forması Reggie Cannon için temaslara başladı. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.05.2023- 13:03 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023- 13:13