Trabzonspor'dan sürpriz sağ bek hamlesi
Trabzonspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında sağ bek için gündemine sürpriz bir ismi aldı. Bordo-mavililer, Portekiz'de Boavista forması Reggie Cannon için temaslara başladı. TS SPOR HABERLERİ
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 24.05.2023- 13:03 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023- 13:13
Takviye yapılacak mevkilerden biri de sağ bek. Bruno Peres'le sözleşme feshine giden, geldiğinden beri beklentilerin altında kalan Larsen'le de yolları ayırmayı düşünen Bordo-Mavililer, arayışları hızlandırdı.
BOAVISTA'DAN GELECEK
Fanatik'ite yer alan haberde Avrupa piyasasından 3-4 isim gündeme gelmesine rağmen öncelikli hedefin Reggie Cannon olduğu öğrenildi.
Portekiz'de Boavista forması giyen 24 yaşındaki oyuncu bu sezon 32 maça çıktı. ABD Milli Takımı'nda da forma giyen Cannon'un kulübüyle 2025'e kadar kontratı bulunuyor.