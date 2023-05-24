Trabzonspor yeni sezon planlamasına Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda başladı. Bordo-mavililerin son olarak gündemine daha önce Fenerbahçe forması giyen Dimitris Pelkas geldi. İşte transferin ayrıntıları... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor'da gelenler ve gidenler için süreç başladı... Karadeniz Gazetesi'nin haberinde bordo-mavililerin ilk transferinin ise Dimitris Pelkas olacağı konuşuluyor.

Fenerbahçe ile opsiyonunun yenilenmemesi konusunda anlaşmaya varan Yunan oyuncu, Trabzonspor'la transfer sezonu açılır açılmaz sözleşme imzalayacak.

Pelkas, Lille'e dönmeye hazırlanan Yusuf Yazıcı'nın yerine Trabzonspor forması giyecek.



Bakasetas ve Siopis'in aracı olduğu transferde Pelkas'ın alacağı rakam hakkında bazı iddialar konuşulmaya başlandı.



Bahsedilen rakam ise Yusuf Yazıcı'nın şu anda aldığı rakamın neredeyse 3'te 1'i.