Trabzonspor, yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Bordo-mavililer bir süredir gündemde olan Bruno Petkovic için temaslarını hızlandırdı. Bu noktada oyuncu da Trabzonspor'a gelmek için kulübüne rest çekti. İşte detaylar...
Dinamo Zagreb'le 1 yıllık kontratı kalan ve yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Bruno Petkovic için Trabzonspor girişimlerini sürdürüyor. Fotomaç'ta yer alan haberde Hırvat kulübü kapıyı 4 milyon euro'dan açarken, Fırtına, 28 yaşındaki forvet için 1.5 milyon euro önerdi. Eski hocası Bjelica ile çalışmak isteyen Hırvat golcü, "Trabzonspor'a gitmek istiyorum" diyerek kulübüne rest çekti.