Bruno Petkovic Trabzonspor'a gelmeye hazır

Trabzonspor, yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Bordo-mavililer bir süredir gündemde olan Bruno Petkovic için temaslarını hızlandırdı. Bu noktada oyuncu da Trabzonspor'a gelmek için kulübüne rest çekti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2023- 06:40