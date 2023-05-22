Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Trzeguet (2) Batuhan Şen (k.k) ve Bartra kaydetti.

Süper Lig 'in 35. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Trzeguet (2) Batuhan Şen (k.k) ve Bartra kaydetti.Konuk ekibin tek golü Diagne 'den geldi.Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 51 yaptı.Fatih Karagümrük ise 44 puanda kaldı.

Tribünler boş kaldı

Geçen sezon şampiyonluğu elde eden ancak bu sezon istediği başarıyı yakalayamayan Trabzonspor'da taraftarlar, maça ilgi göstermedi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi tribünlerinin çok büyük bölümü boş kaldı.

Yusuf Yazıcı yine yok

Trabzonspor'da ikinci döneminde bekleneni veremeyen Yusuf Yazıcı, maç kadrosuna yine alınmadı.

Teknik direktör Bjelica, geçen hafta Fenerbahçe ile oynanan karşılaşma için İstanbul'a götürmediği bordo-mavili futbolcuya, VavaCars Fatih Karagümrük maçı kadrosunda da yer vermedi.