Trabzonspor'un sezon başında Aston Villa'dan 4 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Trezeguet ile ilgili birçok transfer iddiası ortaya atılıyor.

Oynadığı 38 maçta 9 gol, 7 asistlik katkı sağlayan 28 yaşındaki sol kanat ile ilgili hem Mısır hem de Suudi Arabistan'da adı sürekli transfer haberleriyle anılıyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, özellikle ülkesinin takımlarından Al Ahly ile anlaşma aşamasında olduğu konuşulan tecrübeli futbolcunun, Suudi ekibi Al İttihad'dan da teklif aldığı manşetleri süsledi.