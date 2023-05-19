Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ile Ümraniyespor'u, PFDK'ya sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile HangiKredi Ümraniyespor'u ve kulübün başkanı Tarık Aksar'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'la oynadığı maçta taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Ümraniyespor Kulübünün ile kulüp başkanı Tarık Aksar'ın ise sosyal medya hesaplarından hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle disiplin kuruluna sevklerinin gerçekleştiği kaydedildi.