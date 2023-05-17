Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.
Bordo mavililerde; Stefano Denswil, Dorukhan Toköz, Yusuf Yazıcı ve Anastasios Bakasetas kafilede yer almadı.
Fırtına'nın İstanbul kafilesinde şu isimler yer alıyor:
1. Uğurcan Çakır
2. Muhammet Taha Tepe
3. Hakan Aydın
4. Marc Bartra
5. Hüseyin Türkmen
6. Taha Altıkardeş
7. Larsen
8. Serkan Asan
9. Eren Elmalı
10. Arif Boşluk
11. Marek Hamsik
12. Siopis
13. Abdülkadir Ömür
14. Doğucan Haspolat
15. Enis Bardhi
16. Gbamin
17. Lahtimi
18. Lazar Markovic
19. Trezeguet
20. Edin Visca
21. Umut Bozok
22. Maxi Gomez