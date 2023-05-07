Trabzonspor'un 2020-21 sezonunun başında Brezilya'nın EC Bahia takımından transfer ettiği Flavio beklentilerin uzağında kalmıştı.

Geçen yılı Giresunspor'da kiralık olarak geçiren Brezilyalı futbolcu, bu yıl da Suudi Arabistan'In Al Taawon takımına kiralandı.

Flavio, Suudi Arabistan temsilcisinde sezonun genelinde başarılı bir performans sergiledi. Suudi Arabistan'da ligin bitmesine 5 hafta kala 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun geleceği belli oldu.

Fotomaç'ın haberine göre; Taawon'un Brezilyalı futbolcuyu takımda tutmak istediği öğrenildi. Suudi Arabistan ekibinin futbolcunun satın alma opsiyonu olan 2 milyon doları kullanması bekleniyor.