Trabzonspor'da Nenad Bjelica'dan Bruno Petkovic'e çağrı!
Dinamo’da rekabet sıkıntısı yok ama Türkiye teklifi çok cazip. Bjelica ona telefon açarak projelerini anlattı. Bu onu heyecanlandırdı” denildi. Zagreb ile 1 yıl sözleşmesi kalan 1.93 boyundaki forvetin kararını kısa sürede vereceği belirtildi.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 05.05.2023- 06:40
YENİ KONTRAT ÖNERILDI AMA...
Hırvat basını D. Zagreb ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 1.93 boyundaki Petkovic'in Trabzonspor'a gidebileceğini yazdı. Bjelica'nın kendisini ikna edebileceğini belirten Hırvatlar, "Dinamo'da rekabet sıkıntısı yok ama Türkiye teklifi çok cazip olabilir. Daha önce birlikte çalıştığı Bjelica ona telefon açarak projelerini anlattı. 'Gel tarih yazalım' dedi. Bu onu heyecanlandırdı" ifadelerini kullandı. Kulübünün de yeni sözleşme teklif ettiği 29 yaşındaki forvetin kısa sürede kararını vermesi bekleniyor.