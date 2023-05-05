Trabzonspor'da Nenad Bjelica'dan Bruno Petkovic'e çağrı!

Dinamo’da rekabet sıkıntısı yok ama Türkiye teklifi çok cazip. Bjelica ona telefon açarak projelerini anlattı. Bu onu heyecanlandırdı” denildi. Zagreb ile 1 yıl sözleşmesi kalan 1.93 boyundaki forvetin kararını kısa sürede vereceği belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.05.2023- 06:40