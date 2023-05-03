Trabzonspor'da MKE Ankaragücü mesaisi!

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.05.2023- 14:44