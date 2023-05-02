Fırtına'nın patronu önümüzdeki sezonla ilgili olarak çalışmalarını sürdürüyor. Şampiyonluk sezonundaki görüntülerin tekrar yaşanacağının sözünü veren Doğan, geçtiğimiz hafta yeni teknik direktör Nenad Bjelica ile bir toplantı gerçekleştirmişti.

ERKENDEN TAKIM TESLİM EDİLECEK

Mevcut kadroda bulunan isimlerden hangileri ile gelecek sezon devam edileceği noktasında Süper Lig'in geri kalan bölümüne önem veren Hırvat teknik adam, ihtiyaçlar doğrultusunda oyuncu portföyünde bulunan alternatif isimleri yönetim kuruluna önerecek. Bordo-mavili yönetim de önümüzdeki sezonun hazırlıkları başlamadan Bjelica'ya takımını teslim etmeyi planlıyor.



BORINI'DEN 19 GOL, 10 ASİST

Fanatik'te yer alan haberde Maxi Gomez ve Umut Bozok ikilisinden istediği verimi alamayan Trabzonspor'da, her iki futbolcu gelecek tekliflerin durumuna göre elden çıkartılabilir. Bordo-Mavililer, hücum hattını sil baştan değiştirmeyi planlıyor. Karagümrük'ün yıldızı Fabio Borini, listenin başındaki isim. 1.5 ay sonra sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki İtalyan futbolcu, 28 lig maçında attığı 19 gol ve yaptığı 10 asistle fark yarattı. Yönetim şimdiden Borini'nin menaceriyle dirsek temasına geçti.



MALİYETİNE GÖRE HAREKET EDİLECEK

İç piyasadaki bir diğer hedef; Ali Sowe... Ankaragücü'nün sezon başında Rostov'dan kiraladığı 28 yaşındaki Gambiyalı santrfor, lig bitince Rus ekibine geri dönecek. Trabzonspor, kulübüyle 2 yıl daha kontratı bulunan Ali Sowe'un bonservis maliyetine göre harekete geçecek. Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Ankaragücü'nün Trabzonspor'u elediği maçta attığı 2 golle kalitesini gösteren Ali Sowe, güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti ve bitiriciliğiyle öne çıkıyor. Ali Sowe dışında Antalyasporlu Haji Wright da yeniden Fırtına'nın radarında. Ancak Güney ekibinin bu oyuncunun satışından beklediği rakam oldukça yüksek.