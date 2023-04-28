Trabzonspor Zaper'i izliyor

Trabzonspor'da orta saha konusunda teknik direktör Bjelica, eski öğrencisine kanca attı. İşte gündemde olan o isim ve detaylar...TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 28.04.2023- 06:40