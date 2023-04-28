Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Bordo-mavili ekip zorlu mücadele öncesi sakatlık açıklaması yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Bordo-mavili ekip zorlu mücadele öncesi sakatlık açıklaması yaptı.

İŞTE FIRTINA'NIN AÇIKLAMASI:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Naci Ünüvar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, şu ifadeleri kullandı: "Futbol A takımımızın dün yapılan antrenmanı sırasında sol uyluk arka bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Naci Ünüvar'ın bugün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."