Nenad Bjelica Trabzonspor için İstanbul'da!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'da, yönetim yeni teknik direktör konusunda çalışmalarına hız vermişti. Bordo-mavililer Nenad Bjelica ile anlaşırken, Hırvat teknik adam İstanbul'a geldi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica İstanbul'a geldi. Bordo mavililer yapılacak görüşmenin ardından 51 yaşındaki teknik adamla sözleşme imzalayacak.

Bjelica, son olarak 2020-22 yılları arasında ülkesinin takımlarından NK Osijek'i çalıştırmıştı. Hırvat teknik direktör kariyerinde Austria Wien, Spezia, Lech Poznan ve Dinamo Zagreb gibi takımlarını çalıştırdı.