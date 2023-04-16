Trabzonspor'da yeni teknik direktör konusunda arayışlar sürmeye devam ediyor. Bordo-mavililerde gündeme son olarak İtalyan hoca Gennaro Gattuso geldi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Süper Lig devi Trabzonspor'da Gennaro Gattuso gündeme geldi. Flaş gelişmeyi duyuran İtalyanlar, Gattuso'nun boşta olduğuna da ayrıca dikkat çekti.

TRABZONSPOR'DA YENİ ADAY GENNARO GATTUSO

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve daha sonra geçici olarak bazı isimler ile çalışan Trabzonspor için İtalya'dan flaş bir iddia gündeme geldi. Akşam'da yer alan haberde Karadeniz ekibinin yeni hoca adayının Gennaro Gattuso olduğu duyurulurken, 45 yaşındaki İtalyan teknik adamın da bu projeye sıcak baktığı belirtildi.

SON DURAĞI VALENCIA

En son İspanyol ekibi Valencia'yı çalıştıran Gennaro Gattuso, La Liga'da beklenen performansı verememiş ve köklü kulüp ile yolları ayrılmıştı.

Hocalık bazında kendini tam anlamı ile ispat etmek isteyen Gattuso'nun an itibarıyla yeni durağı Türkiye olabilir.

SON DURUM

Trabzonspor, Süper Lig puan tablosunda 6. sırada yer alıyor.

Yeni gelecek hoca ile birlikte ilk hedef ise Avrupa olarak belirlenecek.