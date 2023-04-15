Trabzonspor'da orta sahanın dinamosu olan Manolis Siopis'e PAOK talip oldu. Yunan ekibi, bordo-mavili takımın yıldız ismi için 3 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Trabzonspor'da ayrılık kervanına Manolis Siopis de katılabilir. Bordo-Mavililerin başarılı ön liberosuna, ülkesinin takımlarından PAOK talip oldu. Fanatik'te yer alan habere göre Yunan ekibinin, Manolis Siopis için Trabzonspor'a 3 milyon euro teklif edeceği belirtiliyor.

4 İSME DAHA GÜLE GÜLE

Trabzonspor gelecek sezon planlamasını da yapmaya devam ediyor. Buna göre yeni yönetimin 4 isimle gelecek sezon çalışmayı düşünmediği bilgisine ulaşıldı. Karadeniz devi; Marek Hamsik, Gbamin, Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar ile yollarını ayırmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz günlerde Karadeniz ekibinde Bruno Peres'in takımdan ayrılmak istediği öne sürülmüştü. Bu konuyla ilgili olarak yeni bir gelişme daha yaşandı. Başarılı savunma oyuncusunun, yönetim ile bir görüşme yaptığı belirtildi. 31 yaşındaki futbolcunun, takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Ayrıca Brezilyalı oyuncuya, ülkesinden teklifler geldiği de gelen haberler arasında yer alıyor.

SON İDDİA MANOLIS SIOPIS

Bordo-Mavililer'in Yunan yıldızlarına teklif gelmeye devam ediyor. Yakın zamanda Almanya'dan Wolfsburg'un, Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı ve 7 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürülmüştü. Bakasetas'ın ardından bu kez de Yunanistan'dan PAOK'un, Manolis Siopis'i transfer listesine dahil ettiği bildirildi.

MANOLIS SIOPIS İÇİN TRABZONSPOR'A 3 MİLYON EURO

Siopis'in durumunu yakından takip ettiği öğrenilen PAOK'un, kontratı gelecek sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için sezon sonunda Trabzon'un kapısını çalacağı bildirildi. Siopis için 3 milyon Euro'luk bir bonservis teklif edeceği gelen haberler arasında yer alıyor.