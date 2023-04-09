Trabzonspor'un ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'dan kiralık olarak kadrosunu kattığı Lazar Markovic için bonservisini almak için harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor'un Gaziantep FK'dan kiraladığı Lazar Markovic, yönetimden ve taraftarlardan tam not aldı! Akşam'da yer alan haberde 29 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu için transfer girişimleri yakında başlatılacak.

TRABZONSPOR'DA LAZAR MARKOVIC TRANSFERİ

Deprem sebebi ile ligden çekilen Gaziantep FK, yıldız oyuncularının başka kulüplere gitmesine izin vermişti.

Bu şartlar doğrultusunda da Trabzonspor'a kiralanan Lazar Markovic, normalde önümüzdeki yaz geri dönecekti...

Lakin deneyimli hücumcunun Karadeniz ekibinde gösterdiği performans çok beğenildi ve oyuncunun kalıcı transferine karar verildi! Halihazırda Gaziantep FK ile 1 sezonluk daha sözleşmesi bulunan Markovic, kulübünün çok yüksek bir bonservis bedeli istememesi halinde önümüzdeki yıl yine Trabzonspor forması ile mücadele edecek.

25 MAÇ

Bu sezon genelinde 25 maça çıkan Markovic, 5 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.



BÜYÜK POTANSİYEL

Çok hızlı olması gibi özel yetenekleri ile genç yaşta dikkat çeken ve 25 milyon euroya Liverpool'a transfer olan Markovic, bir türlü beklenen seviyeye ulaşamamıştı...

29 yaşındaki oyuncu, Türkiye'deki son dönemi itibarıyla ise çok daha istikrarlı ve etkili!