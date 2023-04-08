Spor Toto Süper Lig'de lider G.Saray'ın 19 puan gerisine düşen, Ziraat Türkiye Kupası'na da veda ederek hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor, ligin 28. haftasında bugün Kasımpaşa deplasmanında kötü gidişata 'dur' demek istiyor. Ligde son 6 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet alan bordo-mavililer, ligden çekilen Gaziantep FK müsabakasında hükmen 3 puanın sahibi olmuştu. Fotomaç'ta yer alan habere göre, İhsan Derelioğlu yönetiminde Kasımpaşa karşısına çıkacak Karadeniz devi mutlak kazanıp moral bulmak istiyor.

DERELİOĞLU'NA EMANET

2020-21 sezonunda Newton'un ayrılmasından sonra Alanyaspor maçına takımı İhsan Derelioğlu hazırlamış ve bordo-mavililer sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Bugün de Derelioğlu, Karadeniz devinin başında yer alacak.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Teknik Direktör İhsan Gündüz Derelioğlu ile Kasımpaşa maçına çıkabilmesi için sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Yapılması mecburi olan bu sözleşme, yeni teknik adam ile anlaşılması durumunda hemen feshedilecek.

FIRTINA 13-6 ÖNDE

Trabzonspor ile Kasımpaşa ligde 28. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 27 maçta bordomavililer 13, lacivert-beyazlılar 6 defa kazandı. 8 mücadele ise berabere bitti. Kasımpaşa'nın 33 golüne, Trabzonspor 47 golle karşılık verdi.

İÇ SAHA KARNESİ

İstanbul temsilcisi, bu sezon evinde oynadığı 14 maçta 5 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 3 de beraberlik aldı. Topladığı 29 puanın 18'ini iç sahada kazanan Paşa, bu karşılaşmalarda 23 gol atarken, kalesinde 26 gole engel olamadı.



ÖZDEŞ'İN 3. DÖNEMİ



Kasımpaşa'da Selçuk İnan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Kemal Özdeş getirilmişti. Özdeş, Trabzonspor mücadelesiyle lacivert-beyazlıların başında 3. dönemindeki ilk maçına çıkacak. Özdeş, Kasımpaşa'yla Trabzonspor'a 5 kez rakip oldu. 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 de beraberliği bulunuyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:



Kasımpaşa: Günay, Fabiano, Djilobodji, Yasin, Donk, Eysseric, Malsa, Hajradinovic, Mustafa, Fall, Chouiar.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Markovic, Gomez.