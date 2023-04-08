Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası bordo-mavililerin teknik sorumlusu İhsan Derelioğlu açıklamalarda bulundu. Derelioğlu, "Edin Visca'nın zaten maç öncesinde yorgunluk problemi vardı. Belli bir süre kullanmak zorundaydık. Ama girer girmez şanssızlık yaşadı, adale problemi. Çıkması büyük şanssızlık." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da, teknik sorumlu İhsan Derelioğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Üzgünüz. 2 tane üst üste aldığımız mağlubiyetten sonra bu bizim için fırsattı. Bunu değerlendirebilirdik. Oyunu çok fazla değerlendirmek istemiyorum. Trabzonspor, oyunu dengede de getirse, maçı çevirme anlarını becerememiş olsa da, normalde daha dominant, daha baskılı, rakibi çok daha fazla zorlayan bir ekip olmalı. Çocukların üzerinde bu yenilgilerin, uzun zamandır kazanamamanın verdiği stres ve gerginlik var. Bazen istedikleri halde bazı şeyleri düzeltme şansları olmuyor.

Birkaç aylık bir süreçle Trabzonspor bazı hedeflerinden uzaklaşınca, her kırılma biraz daha moral bozukluğuna yol açtı. Ama bunun çaresi mücadele etmek, kabullenmemek, direnmek, elinden geleni ortaya koymak. Trabzonspor'un bütün oyuncuları, teknik ekibi bunu yapmak zorunda. Belli bir süre sonra Trabzonspor'un bu girdaptan çok rahat kurtulacağını düşünüyorum.

Edin Visca'nın zaten maç öncesinde yorgunluk problemi vardı. Belli bir süre kullanmak zorundaydık. Ama girer girmez şanssızlık yaşadı, adale problemi. Şu anda çok net bir bilgi veremeyiz. Ama bir adale problemi olduğu için çok hafif bir sakatlık gibi görünmüyor. 1-2 gün içinde netleşir. Trabzonspor için önemli bir oyuncu. Çıkması büyük şanssızlık.