TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'da Bakasetas'a Alman kancası!

Son dakika Trabzonspor haberi: Ziraat Türkiye Kupası'ndan Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olarak elenen bordo-mavililerde Bakasetas için Alman ekibi devreye girdi. Basında yer alan habere göre Wolfsburg 7 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2023- 12:21