Trabzonspor bugün tarihi maçlarından birisine çıkıyor... Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 19 puan gerisinde kalan Karadeniz devi, üçüncülük hedefini de hayli zora soktu. Lig yarışında Avrupa potasına girmesi sıkıntılı gözüken Fırtına'da gözler artık tamamen Ziraat Türkiye Kupası'na çevrilmiş durumda. Fırtına, bu gece Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Fotomaç'ta yer alan habere göre Trabzonspor, çeyrek finalde rakibini eleyip, adını son 4'e yazdırmak istiyor. Bu konuda çok kararlı. Kısacası Fırtına, Ankaragücü ile erken final havasında bir karşılaşmaya çıkacak.

GALATASARAY YA DA BAŞAKŞEHİR

Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak büyük bir hasreti dindiren Trabzonspor bu dönem ise istediği hedeflere ulaşamadı. Önce Avrupa'ya veda eden, ardından lige havlu atan bordomavililer, ne olursa olsun Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor. Ekonomik anlamda yaşanan sıkıntılar göz önünde bulundurulduğunda, kulübün Avrupa gelirine çok ihtiyacı var. Bunun da en kısa yolu kupayı almak. Trabzonspor, Ankaragücü'nü elemesi durumunda Galatasaray-Başakşehir eşleşmesinin galibiyle yarı finalde kozlarını paylaşacak.

MAÇ NAKLEN A SPOR'DA!

Saat 20.30'da Eryaman Stadı'nda başlayacak mücadeleyi A Spor canlı olarak ekranlara getirecek. Fırtına 5. turdan başladığı kupa yolculuğunda Samsunspor'u 3-0 ve son 16 turunda ise Ümraniyespor'u 4-1 yenmişti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalde kazanan turu geçecek.

HEDEF KUPAYI 10. KEZ ALMAK

Bordo-mavili takım, toplam 15 defa final oynadığı Ziraat Türkiye Kupası'nı 9 kez kazandı. Trabzonspor'un bu sezon hedefi Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez havaya kaldırmak ve kupayı en fazla kazanan ikinci takım olan Beşiktaş'ı yakalamak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:



Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Mujakic, Radakovic, Hasan Ali, Atakan, Pedro, Diack, Taylan, Emre, Ali, Sowe.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Demswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Markovic, Gomez