21 yıl sonra kabus
Toplam 4 maçı 4 ve üzeri gol yiyerek kaybeden Fırtına, geçen yılın 27. haftasına göre kalesinde 16 gol daha fazla gördü. Savunma hattında istikrar sağlanamadı.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 03.04.2023- 06:40
3 SENE SONRA TEKRARLADI
Trabzonspor için gol yeme sıkıntısı adeta kabusa dönmüş durumda. Bordomavili takım bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 4 gol veya daha üzerinde gol yiyerek sahadan mağlubiyetle ayrıldı. En son 21 yıl önce 2001-02 sezonunda 5 maçı 4 gol ve üzerinde yiyerek kaybeden Karadeniz devi, aradan geçen uzun zaman sonra tekrar kötü bir istatistiğe sahip oldu. Trabzonspor ayrıca en son Ekim 2020 tarihinde bir iç saha maçında kalesinde 4 gol veya üzerinde yemişti. Teknik direktör Orhan Ak, ikinci maçında kaybetmiş oldu.
BÜYÜK FIRSAT KAÇTI!
Sezon sonunda Avrupa'ya gitme hayaliyle yarışta tutunmaya çalışan Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü sırasındaki Adana Demirspor'un yenildiği haftada Kayserispor'a mağlup olarak bu avantajını da kaybetti. Önünde tek hedef olarak Ziraat Türkiye Kupası kalan bordo-mavililer, kupa hayaline dair taraftara umut vermedi.
TARAFTAR YALNIZ BIRAKTI
Takımın kötü gidişatı tribünlerden uzaklaşan taraftalar, yeni başkan Ertuğrul Doğan ve yeni yönetimini ilk maçında yalnız bıraktı. Az sayıda taraftarın ilgi gösterdiği Kayserispor maçında yalnızca 6 bine yakın taraftar tribünde yer aldı
1 NİSAN ŞAKASI
Yerel gazeteler, bordo-mavililerin mağlubiyetini manşetlerine taşıdı. Futbolcuları eleştiri yağmuruna tutan gazeteler, '1 Nisan şakası' , 'Trabzonspor milli ara dönüşünde evinde tel tel döküldü, zor dostum zor', 'Fırtına'dan eser yok, ne oldu sana Uğurcan' başlıklarıyla sayfalarına taşıdı.
Ligde ilkler yaşandı.