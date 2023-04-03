21 yıl sonra kabus

Toplam 4 maçı 4 ve üzeri gol yiyerek kaybeden Fırtına, geçen yılın 27. haftasına göre kalesinde 16 gol daha fazla gördü. Savunma hattında istikrar sağlanamadı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2023- 06:40