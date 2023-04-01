Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Kayserispor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Kritik maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Visca, Markovic, Gomez.
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Ackah, Mensah, Cardoso, Emrah, Mane, Thiam.
TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? TS MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor Kayserispor maçı 1 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.