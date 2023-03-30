Trabzonspor Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u evinde konuk edecek. Bordo-mavili ekip zorlu mücadele için antrenmanlarını sürdürüyor.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Orhan Ak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dar alanda pas ve taktik çalışma yapıldı.

Trabzonspor'un Brezilya'nın Bahia Kulübü ile bonservisi konusunda anlaştığı stoper oyuncusu Vitor Hugo, transfer görüşmelerinin tamamlanması için kentten ayrıldı. Bugünkü çalışmada yer almayan Hugo'nun sağlık kontrolünden geçeceği ardından da resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.