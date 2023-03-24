Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın istifa etmesi sonrasında yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olmuştu. Birçok iddia ortaya atılırken şimdi ise önceden Beşiktaş'ı çalıştıran biri gündeme geldi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Akşam'ın haberine göre; Teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da masadaki isimlerden biri de Slaven Bilic. İlk olarak yerli isimler üzerinde duran Trabzonspor'da bazı yabancı teknik direktörler de gündeme gelmeye başladı. Bu bağlamda öne çıkan isim ise Slaven Bilic oldu.

EN GÜÇLÜ YABANCI ADAY SLAVEN BILIC

Ülkemizde daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic son olarak Watford'da görev almıştı. Ligi tanıyan bir ismi teknik direktörlük koltuğuna getirmek isteyen Trabzonspor'da en güçlü yabancı aday olarak Slaven Bilic göze çarpıyor.

YERLİ OLMAZSA ROTA YABANCILARA KIRILACAK

Slaven Bilic yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak bakarken, Trabzonspor yerli adaylarından sonuç alamaması durumunda Hırvat teknik adama gidecek. Bordo-Mavililer için ismi zikredilen yabancı hocalardan biri de Adana Demirspor'un başında olan Montella.

SLAVEN BILIC İSMİ DAHA SIK GÜNDEME GELEBİLİR

Her iki hocanın da Türkiye ve Süper Lig'in dinamiklerini iyi bilmeleri Trabzonspor için tercih sebebi. İlerleyen günlerde Bordo-Mavililerde Slaven Bilic'in ismi daha sık gündeme gelebilir. Trabzonspor'daki seçim sonrası konuyla ilgili resmi adımların atılması bekleniyor.