Trabzonspor, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'nde, gelirinin tamamının Türkiye Down Sendromu Derneği'ne bağışlanacağı çantaları satışa çıkardı.
Trabzonspor, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'nde anlamlı bir çalışmaya imza attı.
Bordo-mavililer resmi ürünlerinin satıldığı TS Club internet sitesi ve mağazalarında, gelirinin tamamının Türkiye Down Sendromu Derneği'ne bağışlanacağı bez çantaları 99 TL'den satışa çıkardı.
Bordo-mavililerin Down Sendromlu çocukların sevgiye, neşeye, mutluluğa ve heyecana +1 katarak çizdiği ürünleri satışa çıkarması büyük takdir topladı.