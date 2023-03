Visca döndü Trabzonspor coştu

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)- Olağanüstü kongre sürecinde teknik direktörsüz olarak Adana Demirspor karşısına çıkan Trabzonspor'da, 4-1'lik farklı mağlubiyet yüzleri güldürdü. Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı'nın istifaları nedeniyle moral bozukluğuyla çıkılan müsabakada, Edin Visca ve Marek Hamsik'in geri dönüşü fark yarattı. Kentte yayın yapan gazeteler, takımın etkili oyununa ve futbolculara övgüler dizdi. Oyuna girdikten sonra 5 dakika içinde takımına 2 kez skor katkısında bulunması nedeniyle yıldız oyuncuya 'ilaç gibi geldi' yorumları yapıldı.

Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk eden Trabzonspor'un galibiyet gollerini Yusuf Yazıcı, Vitor Hugo, Edin Visca ve Umut Bozok kaydetti. Geçtiğimiz hafta sahasındaki 36 maçlık yenilmezlik serisini Ümraniyespor karşısında kaybeden bordo mavililer, zorlu rakibi karşısında aldığı farklı galibiyetle moral depoladı. Abdullah Avcı'yla yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde sahaya çıkan Karadeniz ekibi, milli ara öncesi oynadığı son müsabakada yüzleri güldürdü. Başkansız ve teknik direktörsüz olarak müsabakaya çıkan bordo mavili takım, 4-1'lik skorla maçı tamamlayarak 15 günlük ara döneme girdi. 1 haftalık izin verilen oyuncular, fikstürdeki rakibi Gaziantepspor'un Süper Lig'den çekilmesi nedeniyle gelecek hafta sahaya çıkmayacak. 20 Mart'ta başlayacak milli ara nedeniyle de dinlenme fırsatı bulacak olan oyuncular, 27'nci haftada sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

VISCA FARK YARATTI

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon transfer olan ve şampiyonluğa ilerleyen takıma ikinci devrede önemli katkıda bulunan Edin Visca, sezon başından bu yana yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalmıştı. Bu sezon 4 maçta forma giyebilen oyuncu, son yaşadığı sakatlıktan sonra 8 hafta daha takımda yer alamamıştı. Adana Demirspor maçına yedekte başlayan ve 76'ncı dakikada oyuna giren Visca, 2 dakika sonra Vitor Hugo'nun golünün asistini yaptı, 3 dakika sonra da frikikten takımının üçüncü golünü attı. Aylardır formasına hasret kalan Visca, 5 dakikada takımına 2 gol katkısında bulunarak kendisine hayran bıraktı. Visca, frikik golünden sonra taraftarlara koşup kollarını açıp gol sevinci yaşarken ayakta alkışlandı. Boşnak yıldız, bu sezon Trabzonspor formasıyla oyuna sonradan girdiği Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk oyuncu oldu.

TARAFTAR MARKOVIC'İ BEĞENDİ

Trabzonspor'a devre arasında Gaziantep FK'dan transfer olan Lazar Markovic de, bordo mavili formayla ilk maçına Adana Demirspor karşısında çıktı. İkinci devrede Doğucan'ın yerine oyuna giren Sırp oyuncunun girişken oyunu taraftarın beğenisini aldı. Geçtiğimiz ay yaşanan yıkıcı depremler sonrası ligden çekilen Gaziantep FK'dan kiralanan oyuncu, Trabzonspor taraftarının coşkusunda etkilendiğini söyleyerek Trabzonspor'un bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

HAMSIK YENİ TARZIYLA SAHAYA ÇIKTI

Trabzonspor'da son yaşadığı sakatlık sonrasında kendisiyle özdeşleşen 'Mohikan' tarzı saç stilini değiştirdiği için futbolu bırakma düşüncesi olduğu gündeme gelen Marek Hamsik, 4 hafta ayrılığın ardından yeniden sahaya çıktı. Bu sezon sakatlıkları nedeniyle 8 maç kaçıran Slovak yıldız, Adana Demirspor maçının 70'inci dakikasında oyuna girerken alkışlandı. Taraftarların sahada görmeyi özlediği Hamsik, 90+4'üncü dakikada Markovic'e 50 metreden başarılı bir pas atarak, Umut Bozok'un golünün hazırlayıcısı oldu. Bordo mavili takımın rakibi karşısında aldığı farklı galibiyette önemli rolü bulunan Hamsik'in sahalara geri dönüşü taraftarı sevindirdi.

HER DERDE DEVA 'VISCAPİRİN'

Kentte yayın yapan gazeteler, bordo mavili takımın galibiyetini sayfalarına taşıdı. Edin Visca ve Marek Hamsik'in geri dönüşünün takımı olumlu yönde etkisini, 'Trabzonspor'u hasta yatağından kaldıran ilaç geri döndü, Viscapirin her derde deva', 'Dikkat Edin ustalar döndü, böyle fırtınaya 41 kere maşallah', 'Visca, Hamsik geri dönd��, fırtına ayağa kalktı, Kalite asla tesadüf değildir', 'Boşnak yıldız Edin Visca bir döndü pir döndü, Akyazı'da fırtına koptu', 'Yıldızlar fark yarattı' başlıklarıyla manşetlerine taşıdı.

DOĞAN'IN LİSTESİ HAZIR, AĞAOĞLU BEKLENİYOR

Olağanüstü kongre sürecinin yaşandığı Trabzonspor'da, Ertuğrul Doğan'ın dışında adaylık başvurusu yapan çıkmadı. Görevden istifa eden eski başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ise yeniden aday olmak için liste hazırlığı yaptığı iddiaları sürüyor. Doğan'ın yönetim kurulu listesini büyük oranda şekillendirdiği öğrenildi. Ağaoğlu'nun ise yurt dışından döndükten sonra yazılı açıklama yapması bekleniyor.

MUHARREM USTA KURMAYLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Trabzonspor'un eski başkanlarından Muharrem Usta da, Adana Demirspor müsabakasını izlemek ve eski yöneticileriyle görüşmek için kente geldi. Yönetimde bulunduğu dönemdeki kurmaylarıyla yemekte buluşan Usta, eski takım arkadaşlarına Ertuğrul Doğan cephesinden gelen yönetimde olmalarına yönelik teklifleri görüştü. Yeniden başkan adaylığı için nabız yokladığı iddia edilen Usta, Trabzonspor'un maçından sonra sosyal medya hesabından açıklama yaparak aday olan Ertuğrul Doğan'a ve aday olması beklenen Ahmet Ağaoğlu'na başarılar diledi. Usta, "Benimle aynı yönetimde olanların istedikleri aday lehine tercihte bulunmalarına asla karışmam. Buna hakkım da yoktur. Ben tarafsızım. Kulübümüz için hayırlısı neyse o olsun. Kazanan Trabzonspor olsun" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)