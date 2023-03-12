Trabzonspor Adana Demirspor maçının ilk 11'leri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak. Abdullah Avcı ile yolları ayıran Trabzonspor, yardımcı antrenörü Orhan Ak ile 3 puan arayacak. Montella yönetimindeki Akdeniz ekibinde de hedef, zorlu deplasmandan galip gelmek. Maç öncesi iki takım 11'leri de açıklandı. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2023- 14:54 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023- 15:53