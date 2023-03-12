Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından bordo-mavililerde kaleci Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

Milli eldiven, "Abdullah Hoca ve ekibine çok teşekkür ederim. Geçen sene çok harika hikayeler yazdık. Çok güzel insanlar, herkese harika davrandılar. Başkanımız istifa etti, ona da teşekkür ederim. Üzerimde ayrı bir emeği var. Kalpten teşekkürler. Seçimde inşallah en hayırlısı… Edin ağabeyin dönmesine sevindik. O da nasipsizdi bu sezon. Gol ve asistine çok sevindim. Adana Demirspor çok iyi bir takım, 10 kişi kalınca işler zor oluyor. Bizim için daha kolaydı. İlk yarı bize yakışmayan pozisyonlar verdik" ifadelerini kullandı.