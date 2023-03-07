TRABZONSPOR HABERLERİ: Yusuf Yazıcı CSKA Moskova yolcusu!
Trabzonspor'da beklentilerin altında kalan Yusuf Yazıcı için dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. 2021-2022 sezonunun ara transfer döneminde CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen Yusuf, ligde 10 maça çıkmış ve 8 gol atmıştı. Rus ekibinin Yusuf için Lille ile temasa geçti. İşte detaylar... TS SPOR HABERLERİ
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 07.03.2023- 15:38 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023- 15:46
TRABZONSPORLU YUSUF YAZICI'NIN YENİ ADRESİ
Trabzonspor'daki müthiş ilk dönemi ile dikkat çeken ama daha sonra geldiği ikinci döneminde adeta kâbus yaşayan Yusuf, sezon sonunda Lille'e dönecek... Ama orada da kalıcı olamayacak!
Akşam'ın haberine göre oyuncu, Fransız ekibinde sözleşmesinin son senesine girerken, Lille de zararını azaltmak istiyor. Zamanında 18.5 milyon euroya Yusuf'u alan Lille, oyuncuyu makul miktarlara yazın elden çıkarmayı düşünüyor ve en güçlü aday da Rus ekibi CSKA Moskova!
RUSYA'DA ÇOK İYİYDİ
2021-2022 sezonunun ara transfer döneminde CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen Yusuf, ligde 10 maça çıkmış ve 8 gol atmıştı! Bu performanstan çok etkilenen CSKA, oyuncuyu kalıcı olarak transfer etmek amacı ile satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüş, lâkin Lille ile bonservis konusunda anlaşamamıştı.
RUSYA İHTİMALİ ARTTI
Milli oyuncu Fransız ekibinde sözleşmesinin son yılına gireceği için CSKA Moskova'nın eli artık daha güçlü ve transferi uygun bir mali zeminde bitirebilir. Ruslar, sezon sonunda hem oyuncunun menajeri Adem Cebeci hem de Lille Kulübü ile masaya oturacak ve sıkı bir pazarlık süreci başlatacak.
YUSUF DA İSTİYOR
6 ay oynadığı CSKA Moskova'da büyük izler bırakan Yusuf Yazıcı, Rusya'da oynamaya sıcak bakıyor. Hücum oyuncusu, ayrıca burada kendini tekrar bulacağını da düşünüyor. İki taraf için de makul görünen bu transferin, sezon sonunda netleşmesi bekleniyor.