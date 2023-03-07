TRABZONSPOR HABERLERİ: Yusuf Yazıcı CSKA Moskova yolcusu!

Trabzonspor'da beklentilerin altında kalan Yusuf Yazıcı için dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. 2021-2022 sezonunun ara transfer döneminde CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen Yusuf, ligde 10 maça çıkmış ve 8 gol atmıştı. Rus ekibinin Yusuf için Lille ile temasa geçti. İşte detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2023- 15:38 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023- 15:46