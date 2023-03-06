Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı olan Umut Bozok, bu sezon beklentilerin altında kaldı. Milli oyuncu Maxi Gomez'den sonra ikinci tercih oldu. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri

Sezon başında kiralık oynadığı Kasımpaşa'daki gol kralı etiketiyle Trabzonspor'a transfer edilen Umut Bozok, Ümraniyespor karşısındaki ilk 11 şansını iyi kullanamadı. Sabah'ın haberine göre beklentilerin çok uzağında kalan gurbetçi oyuncu, taraftarın ıslıklı protestosu sonucu kulübeye çekildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da Maxi Gomez'den sonra ikinci tercih olarak gördüğü tecrübeli futbolcu, kendisine yapılan yatırımın karşılığını veremedi.

KRAL BU SEZON KAYBOLDU

Lorient'ten 2 milyon Euro (o dönemki kurla 36.6 milyon TL) bonservis bedeli ve yıllık 26.2 milyon TL'lik maaşla alınan Umut'a, bordo-mavililer toplamda 62.8 milyon TL ödedi. Geçen sezon büyük çıkış yapan 26 yaşındaki santrfor, bu yıl tüm kulvarlarda 4 gol attı. Vasat bir performansa imza atan oyuncunun bir golü 15.7 milyon TL'ye denk geldi.