Gelecek sezonda kadro yapılanmasına gidecek olan Trabzonspor'da transfer çalışmaları yine hız kazandı. Fotomaç'ın haberine göre ara transfer döneminde kadrosuna Lazar Markovic'i katan bordo mavili takım, Altınordu'da ortaya koyduğu performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 17 yaşında ön libero oynayan Furkan Yöntem'i de radara aldı. Yöntem aynı zamanda U19 Milli Takımı'nda forma giyiyor. Furkan bu sezon 16 maçta 2 gol, 2 asist üretti.