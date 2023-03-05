Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, HangiKredi Ümraniyespor maçında oynayan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise teknik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışması yaptı. Dar alan oyun ve çift kale maç ile devam eden antrenmanın son bölümünde de dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi.

Bordo-mavililer, 2 günlük iznin ardından 8 Mart Çarşamba günü yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.