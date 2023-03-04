Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak. Mücadele öncesi bordo-mavililerde ısınma sırasında sakatlanan Stefano Denswil'in yerine, Jean-Philippe Gbamin ilk 11'e dahil edildi. Daha sonrasında bordo-mavililerde oyuncunun yeniden ilk 11'e dahil edildiğini açıkladı.
Trabzonspor'dan Denswil açıklaması!
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak. Mücadele öncesi bordo-mavililerde ısınma sırasında sakatlanan Stefano Denswil’in yerine, Jean-Philippe Gbamin ilk 11'e dahil edildi. Fırtına daha sonra bir açıklama daha yaparak Denswil'in yeniden ilk 11'e yeniden dahil edildiğini duyurdu.
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Yayın Tarihi: 04.03.2023- 15:53 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023- 16:02