Trabzonspor'dan Denswil açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak. Mücadele öncesi bordo-mavililerde ısınma sırasında sakatlanan Stefano Denswil’in yerine, Jean-Philippe Gbamin ilk 11'e dahil edildi. Fırtına daha sonra bir açıklama daha yaparak Denswil'in yeniden ilk 11'e yeniden dahil edildiğini duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 04.03.2023- 15:53 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023- 16:02