Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Trabzonspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Trabzonspor-Ümraniyespor maçının detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

TRABZONSPOR-ÜMRANİYESPOR İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Larsen, Doğucan, Siopis, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez, Umut.

Ümraniyespor: Orkun, Glumac, Mustafa, Epureanu, Valentin, Mrsic, Oğuz, Onur, Geraldo, Sekidika, Umut Nayir.

TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Trabzonspor - Ümraniyespor maçı 4 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

FIRTINA'DA 4 EKSİK

Bordo-mavili takımda izinli olan Vitor Hugo, cezalı Lazar Markovic ile sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz, forma giyemeyecek. Karşılaşmaya saatler kala Fırtına'nın Yunan yıldızı Bakasetas sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı.

SAHASINDAKİ BAŞARISIYLA DİKKATİ ÇEKİYOR

Trabzonspor, sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Bordo-mavili takım, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 725 günlük sürede iç sahada mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı ile sahasında oynadığı son 36 maçta 24 galibiyet, 12 beraberlik elde etti.